Joensuuhun jäämässä yksi kenkäkauppa - tavaratalot ja urheilukauppa puristavat erikoisliikkeitä

Kenkäkauppa on kadonnut monelta kylältä kuin myös joistakin pienemmistä kaupungeista. Jopa Savonlinna oli jonkin aikaa ilman kenkäkauppaa. Joensuu on vaarassa jäädä yhden kenkäkaupan varaan, kun kaksi kolmesta nykyisestä on joko lopettamassa tai myymässä liiketoimintaansa.