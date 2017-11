Metsäkeskuksessa yt-neuvottelut - 20 työpaikkaa vaarassa

Suomen metsäkeskuksessa ovat alkaneet yt-neuvottelut ensi vuoden talouden tasapainottamiseksi. Metsäkeskus hakee henkilöstökuluista 1,2 miljoonan euron verran säästöjä. Säästöt vastaavat 20:tä henkilötyövuotta.

Työnantaja esittää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen, osa-aikaistamisia ja irtisanomisia. Mahdolliset eläkejärjestelyt saattavat pienentää irtisanottavien määrää.

Yt-neuvottelut koskevat koko 560 henkilön suuruista henkilöstöä. Pohjois-Karjalassa Metsäkeskuksessa työskentelee noin 40 henkilöä.

Metsäkeskuksen mukaan säästötarve johtuu valtionavun pienenemisestä. Valtionavun osuus on Suomen metsäkeskuksen budjetista 85 prosenttia. Valtion tulo- ja menoarviossa on esitetty Metsäkeskuksen valtionavun pienentämistä 1,8 miljoonalla eurolla. Valtionapu on pienentynyt vuosina 2012-2018 yhteensä 10 miljoonaa euroa.