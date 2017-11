Fortum ja Uniper nokittelevat toisiaan lehdissä ja netissä

Useissa sanomalehdissä, muun muassa Karjalaisessa, julkaistiin eilen keskiviikkona sähköyhtiö Uniperin "avoin kirje" Fortumin osakkeenomistajille. Saksalaisyhtiön ilmoitus kyseenalaistaa vahvasti Fortumin aikeet ostaa Eonilta noin 47 prosentin omistusosuus Uniperista. Uniperin mukaan kaupassa on kyse Fortumin järjettömästä ja vihamielisestä yritysvaltauksesta.

Uniperin toimitusjohtajan Klaus Schäferin allekirjoittamassa kannanotossa huomautetaan myös muun muassa siitä, että kauppa olisi Suomen päästötavoitteiden vastainen, koska Uniperin etupäässä fossiilinen energiantuotanto kaasu- ja hiilivoimalaitoksineen kasvattaisi merkittävästi Fortumin hiilijalanjälkeä.

Fortum ilmoitti 26. syyskuuta aikomuksestaan tehdä ostotarjous Uniperin kaikille osakkeenomistajille 22 euron osakekohtaisella hinnalla.

Fortum on ladannut vastaavasti videopalvelu Youtubeen videon, jossa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark puhuu "suoraan osakkeenomistajille" ja ihmettelee Uniperin käymää mediakampanjaa.

- Toisin kuin Uniper ilmoituksissaan kertoo, Fortum ei ole vihamielisesti valtaamassa Uniperia. Uniperin pääomistaja Eon on yli vuosi sitten kertonut julkisesti, että he aikovat myydä omistuksensa ja neuvottelujen jälkeen he haluavat myydä sen Fortumille. Eonin aikeet luopua omistuksestaan olivat myös Uniperin johdon tiedossa, Lundmark toteaa videopätkällä.

Hän pitää kummallisena, että Uniper mustamaalaa omaa yhtiötään maksetussa mainoskampanjassa.

- Tieto kampanjasta on yllättänyt myös kansainväliset sijoittajamme, jotka lähes poikkeuksetta tukevat järjestelyä.

Lundmark uskoo, että sijoitus Uniperiin tuottaa hyvää osinkoa Fortumin omistajille, mistä hyötyvät myös kaikki suomalaiset.

Suomen valtio on ilmoittanut kantanaan, että kauppa on täysin Fortumin omaan toimivaltaan kuuluva asia.