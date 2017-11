Englannin keskuspankki (BOE) nosti torstaina ohjauskorkoaan ensi kerran vuosikymmeneen. Korko nostettiin 0,5 prosenttiin 0,25 prosentista. Keskuspankki nosti korkoa rahapoliittisen komitean 7–2-äänestyspäätöksen jälkeen.

Britannian inflaatio on viime aikoina kiihtynyt yli kahden prosentin, mikä on ollut keskuspankin asettama yläraja. Brexitin vuoksi punnan kurssi on noussut kuten myös tuontihinnat. Toisaalta teollisuustuotanto on kasvanut hyvin.

Pankin mukaan korkoa voidaan nostaa uudelleen ensi vuoden lopussa ja vielä kerran vuoden 2020 paikkeilla.