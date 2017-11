Trump syrjäytti Obaman valinnan keskuspankki Fedin johdosta

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtaja Janet Yellen joutui torstaina väistymään syrjään pankin johdosta, vaikka hän on kaikkien arvioiden mukaan hoitanut työnsä erinomaisesti. Työttömyys on laskussa, talouskasvu etenee rivakasti ja inflaatio on alhaalla.

Mutta yksi Yelleniltä puuttui ja sen myötä kaikki: hän ei ollut presidentti Donald Trumpin valinta pankin johtoon. Tyypilliseen tapaansa Trump vähät välitti perinteistä ja merkkautti ensimmäistä kertaa liki neljään vuosikymmeneen nimensä historiankirjoihin presidenttinä, joka ei anna edeltäjänsä valitseman johtajan jatkaa keskuspankissa. Yellenin tilalle pankkia kipparoimaan nousi pankin johtokuntaan kuuluva Jerome Powell, 64. Hän poikkeaa Yellenistä samoin kuin kaikista muistakin edeltäjistään pankin johdossa siinä, ettei ole taloustieteilijä, vaan erittäin varakas sijoituspankkiiri. Trumpin valitus voi jatkua Vaikka Powell poikkeaa taustaltaan Yellenistä, hän on pankin johtokunnassa tehnyt mukisematta vuosia yhteistyötä tämän kanssa. Onkin epätodennäköistä, että Fedin politiikka muuttuisi heti, kun Powell astuu ruoriin. – Ehkäpä hän ei ole aivan niin ankara pankeille kuin Yellen. Toisaalta, tuskin hän myöskään päästää pankkeja läheskään niin helpolla kuin Trump toivoisi, pohti Brookings-tutkimuslaitoksen ekonomisti David Wessel CNN-uutiskanavalla. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju on samoilla linjoilla. – Powell tuntee keskuspankkitoimintaan liittyvät ongelmat: korot ovat hyvin matalalla ja likviditeettiä on niin paljon syötetty markkinoille, että varallisuushinnat ovat tosi korkeita. Tässä mielessä hän on turvallinen ja hyvä valinta, Kangasharju sanoi STT:lle Pelkkä Trumpin puudeli Powell ei ole. – Trump on valittanut, että Yellen on ollut liian kyyhkymäinen, eli pitänyt korkoja liian matalalla. En usko, että Trumpin valitusvirteen tulee muutosta. Powell ei tule olemaan sellainen, joka yhtäkkiä nostaisi korkoja. Toisaalta Trump on hirveän epälooginen: hän on myös sanonut, että dollari on liian vahva, ja korkeat korothan nimenomaan vahvistavat dollaria, Kangasharju sanoi. Ei nousukauden tappotalkoita Powellin keskeinen ero edeltäjäänsä lienee se, että hän on valmis hilaamaan korkoja ylös hieman nopeammin. – Jos talous kehittyy niin kuin odotetaan, pitäisin sopivana nostaa korkoja vähitellen, Powell sanoi jo heinäkuussa. Toinen ero on suhtautuminen sääntelyyn. – Powell on halukas vähentämään sääntelyä, kun taas Yellen on aggressiivisemman sääntelyn kannalla, kiteytti ekonomisti Greg Valliere Fortune-lehdelle. Kangasharjun mukaan Fedin politiikan mahdollisilla muutoksilla olisi vaikutusta myös Suomelle. – Jos Fedin politiikka muuttuu, se muuttuu ärhäkkäämpään suuntaan. Tämä nostaisi korkoja nopeammin, mikä taas vahvistaisi dollaria ja heikentäisi euroa. Se auttaisi suomalaisfirmoja, jotka vievät Yhdysvaltoihin. – Pidemmällä aikavälillä Fedin nopea koronnosto olisi ongelma, koska keskuspankki tappaisi käynnissä olevan hyvän nousukauden.