Sähköautojen akuissa tarvittavaa litiumia etsitään kiihtyvällä tahdilla

Sähköautojen nopeaksi ennakoitu lisääntyminen voi johtaa siihen, että sähkömoottoreiden ja akkujen materiaaleista tulee pulaa. Litiumioniakkujen metalleista litiumin saatavuus on parempi kuin koboltin.

Geologian tutkimuslaitoksen GTK:n geologi Timo Ahtola arvioi, että maailman litiumvarojen pitäisi riittää suureenkiin litiumioniakkujen tuotantoon. Litiumin etsintä on lisääntynyt, kun odotukset sähköautojen tuotannon kasvusta ovat vahvistuneet.

– Maailman tunnetut varannot kasvavat koko ajan, koska litiumia etsitään jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, Ahtola kertoo.

– Sen lisäksi, että se on hyvä alkuaine akkuun, niin sitä myös on riittävästi.

Litiumia on löytynyt myös Suomesta. Keliber-yhtiön kaivoshanke Kaustisilla Keski-Pohjanmaalla on jo pitkällä. Ahtolan mukaan myös Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Tammelassa on litiumia, mutta toistaiseksi aluetta ei ole tutkittu kunnolla.

VTT:n johtavan tutkijan Juhani Laurikon mukaan akkujen raaka-aineista tulee pulaa, jos siirtymä sähköautoihin tapahtuu nopeasti.

– Akkuteknologioihin liittyvä koboltti on sellainen materiaali, jolla on harvoja lähteitä eikä sitä ole rajattoman paljon, Laurikko sanoo.

GTK:n erikoistutkija Pasi Eilu kertoo, että kobolttia tarvitaan akuissa enemmän kuin litiumia. Nikkeli ja grafiitti ovat muut tärkeimmät akkujen raaka-aineet.

Yli puolet Kongosta

Eilun mukaan yli puolet maailman koboltista tuotetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International paljasti viime vuonna lapsityövoiman laajamittaisen käytön Kongon kaivoksissa. Korruptio kukoistaa, ja voitot menevät kaivoksia hallitsevien rosvopäälliköiden taskuun.

– Akkujen suurkäyttäjät joutuvat ottamaan huomioon, mistä raaka-aineet tulevat heidän tuotteisiinsa, Eilu sanoo.

Litiumioniakkuja on tähän saakka käytetty paljon pienemmän mittaluokan tuotteissa kuten matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. Kongolaisen koboltin käyttö on tuonut ikävää julkisuutta muun muassa Applelle ja Samsungille.