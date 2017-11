Uuden Ilmarisen johtoryhmään mahtuu yksi Eterasta

Työeläkeyhtiö Ilmariseen yhdistyy vuoden vaihduttua pienempi Etera. Kokoero näkyy myös uuden yhtiön johtoryhmässä. Ilmarinen kertoi perjantaina, että hallitus on vahvistanut uuden johtoryhmän, johon mahtui nykyisestä Eteran johtoryhmästä vain toimitusjohtaja Stefan Björkman, josta tulee varatoimitusjohtaja.

Vuodenvaihteen jälkeen "uuden" Ilmarisen johtoryhmässä on kahdeksan jäsentä, joista seitsemän tulee Ilmarisen nykyisestä johtoryhmästä. Timo Ritakallio jatkaa toimitusjohtajana yhdistymisen jälkeen, kunnes hän siirtyy OP Ryhmän pääjohtajaksi maaliskuussa. Uutta toimitusjohtajaa haetaan jo.

Ritakallio korostaa STT:lle, että uuden johtoryhmän koostamisessa on pyritty hakemaan ihmisiä, jotka pystyvät parhaiten toteuttamaan Ilmarisen strategiaa. Ulkopuolinen konsulttiyhtiö on tehnyt molempien firmojen johtoryhmistä johtajuusarvion, jota on käytetty valinnan tukena, hän sanoo.

– Nämä eivät ole mitään maaotteluita, vaan tässä haetaan parasta kombinaatiota. Ja pitää muistaa, että näillä kahdella on yhtiöllä on aikamoisen iso kokoero, Ritakallio sanoo.

Näin ollen Ilmarisen johtoryhmässä työskennelleillä on kokemusta isomman firman asioiden pyörittämisestä.

Eteran nykyinen toimitusjohtaja Björkman saa päävastuualueikseen talouden, henkilöstöasiat, IT:n sekä kahden yhtiön toiminnan integroinnin. Ritakallio huomauttaa, että Björkman tuntee uudesta johtoryhmästä Eteran parhaiten.

– On tärkeää, että integraation onnistuminen on yhden henkilön vetovastuulla johtoryhmätasolla.

Yhdistymisessä tavoitellaan miljoonien eurojen synergiaetuja tulevina vuosina. Ritakallion mukaan nämä kulusäästöt tulevat pääosin henkilöstöasioista sekä tietotekniikasta, jotka ovat molemmat Björkmanin vastuulla.

– Hänellä on jo ennen Eteraa tämäntyyppisistä positiosta kokemusta Aktia-konsernin varatoimitusjohtajana, Ritakallio lisää.

Ritakallio huomauttaa, että Eteran tämänhetkisen johtoryhmän jäsenet voivat sijoittua Ilmarisessa esimerkiksi keskijohtoon.

Ilmarinen huolehtii vuoden alusta yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Yhdistyneestä yhtiöstä tulee asiakasmäärällä ja vakuutusmaksutulolla mitattuna Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja.