Veroparatiiseista vyöryy taas paljastuksia – Yle: Finnfundin sijoituksia kierrätettiin veroparatiisin kautta

Mediatalot ympäri maailmaa julkaisevat taas uusia paljastuksia yritysten veroparatiisikytköksistä.

Yle kertoi maanantaina, että esimerkiksi Nordea on myöntänyt miljardilainoja veroparatiiseihin rekisteröidyille varustamoyhtiöille.

Valtion lähes kokonaan omistama Finnfund on Ylen mukaan sijoittanut puolestaan 8 miljoonaa euroa rahastoon, joka on rekisteröity Caymansaarille. Finnfund tekee yrityspohjaista kehitysyhteistyötä tarjoamalla rahoitusta yritysten hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä.

Veroparatiiseihin kytkeytyvä valtava tietovuoto "Paratiisin paperit" on jatkoa Panaman papereille, joista uutisoitiin viime vuonna. Tiedot ovat peräisin veroparatiisipalveluita myyvistä yhtiöistä Applebystä sekä Asiaciti Trustista.

Tiedot vuodettiin ensin saksalaislehti Süddeutsche Zeitungille, joka jakoi ne kansainvälisen tutkivien toimittajien verkoston kanssa. Suomesta tietoja on ollut analysoimassa Yle.

"Avoimuutta ei lisätty tarpeeksi"

Tuore tietovuoto veroparatiiseista kasvattaa EU-maiden paineita kiristää jälleen otettaan verojen välttelystä ja rahanpesusta.

Paljastusten odotetaan nousevan pöydälle tiistaina EU:n valtiovarainministerien kokouksessa. Esillä on kaksi jo tuttua uudistusta: niskuroivien maiden "musta lista" ja rahanpesudirektiivin tiukentaminen.

Oppositiosta arvosteltiin maanantaina Suomen hallitusta siitä, että se on mennyt nykyisen rahanpesudirektiivin toteuttamisessa siitä mistä aita on matalin.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka moitti, että hallitus on säätänyt yhteisöjen velvollisuuden rekisteröidä edunsaajansa liian alhaiseksi.

– Hallitus toteutti viime kesänä direktiivin minimivaatimuksen ja edellytti yhteisöjen rekisteröivän 25 prosentin edunsaajansa, Harakka sanoi STT:lle ja muistutti SDP:n ajaneen komission esittämää 10 prosentin rajaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan EU:ssa on jo tehty paljon veronkierron estämiseksi, ja Suomi on tehnyt osansa sitä mukaa kuin ajoittain tuskastuttavankin hidas lainsäädäntötyö on edennyt.