Yle: Finnfundin sijoituksia kierrätettiin veroparatiisin kautta

Valtion kehitysrahastonvaroja on kierrätetty veroparatiisina tunnetun Caymansaaren kautta, kertoo Yle. Finnfund on tehnyt kahdeksan miljoonan euron sijoituksen-rahastoon, joka toteuttaa metsähankkeita Aasiassa. Rahasto on rekisteröity Caymansaarille.