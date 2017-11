Yle: Helsingin pörssissä listatun Afarakin suuromistajalla hämäriä rahavirtoja veroparatiisiyhtiöihin

Helsingin pörssissä listatun kaivosalan yhtiön Afarak Groupin kroatialainen suuromistaja Danko Koncar on hyödyntänyt useita veroparatiisiyhtiöitä ja salannut todellisen päätösvaltansa yhtiössä vuosia, kertoo Yle. Menettelyn vuoksi hän on saattanut syyllistyä arvopaperimarkkinarikokseen.

Ylen tiedot ovat peräisin sunnuntaina julkistetusta massiivisesta Paratiisin paperit -tietovuodosta. Ylen mukaan näyttää siltä, että Koncarilla on selvästi kerrottua suurempi vaikutusvalta yhtiössä. Virallisesti hän omistaa yhtiöstä noin 27 prosenttia, mutta todennäköisesti hänellä on ollut määräysvalta jopa yli 70 prosenttiin osakkeista. Yle kertoo, että sillä on Paratiisin papereiden lisäksi hallussaan myös muuta asiaan liittyvää aineistoa.

Afarak tunnettiin aiemmin nimellä Ruukki Group. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa sekä Helsingin että Lontoon pörsseissä. Suomalaissijoittajat ovat jo aiemmin pyytäneet Finanssivalvontaa selvittämään Koncarin omistuksen määrää.

Helsingin Sanomat kertoi syyskuussa, että KRP tutkii epäiltyä törkeää sisäpiiritiedon väärinkäyttöä Afarak Groupin osakkeella. Koncar on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.