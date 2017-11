Työttömien haastattelut ovat puhdistaneet tilastoja valetyöttömistä – "Tilastoinnin korjautuminen ei voi jatkua ikuisesti"

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastossa työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut tänä vuonna poikkeuksellisen nopeasti. Viime vuonna työttömiä työnhakijoita oli noin 350 000, mutta ministeriön ennusteen mukaan vuonna 2019 enää noin 230 000.

Ministeriön mukaan taustalla ovat osin työttömien haastattelut, jotka ovat siivonneet tilastoista ihmisiä, jotka eivät olekaan työttömiä. Sen takia työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut nopeammin kuin työttömyyden ajalta työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrä.

– Tilastoinnin korjautuminen ei voi jatkua ikuisesti, joten ennusteemme mukaan työttömien työnhakijoiden määrän laskutahti alkaa hiipua lähikuukausina, sanoo erityisasiantuntija Erno Mähönen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM).

Ministeriön mukaan haastattelujen ansiosta tilastoista on kadonnut jopa 20 000–30 000 ihmistä. TE-toimistoissa on ollut myös ongelmia uusien sähköisten hakujärjestelmien kanssa. Sen takia tuhansien työttömien työnhaku on väliaikaisesti katkennut. Myös niin sanottu Lex Lindström -laki vähentää tänä vuonna työttömien määrää. Lain tarkoituksena on päästää eläkkeelle erityisen vaikeaan asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä.

Nopeimmin työttömien määrä vähenee Pirkanmaalla ja pitkäaikaistyöttömyys Keski-Suomessa.

Ennuste valoisampi kuin toukokuussa

Työllisyys kasvaa ensi vuonna nykyistä vauhdikkaammin. Ministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa ensi vuonna 25 000 hengellä, kun tänä vuonna työllisyys kasvaa noin 15 000 hengellä.

Piristynyt talouskasvu vahvistaa työllisyyden kasvua.

– Lisäksi työllisyysastetta nostavat työikäisen väestön pieneneminen sekä toisaalta aktivoituminen työmarkkinoilla. Pitkän taantuman jälkeen entistä useampi siirtyy työvoiman ulkopuolelta työnhakijaksi, sanoo neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Näin työllisyysaste olisi ensi vuonna 70,2. Vielä toukokuussa työ- ja elinkeinoministeriö ennusti työllisyysasteen jäävän ensi vuonna hieman alle 70 prosenttiin. Hallituksen työllisyysastetavoite on 72 prosenttia vuonna 2019, kun vaalikausi päättyy.

Työllisyys on kasvanut piristyneestä talouskasvusta huolimatta suhteellisen hitaasti. Ennusteen mukaan se johtuu osin palvelusektorin kasvun hitaudesta, sillä työllisyyden kannalta palvelut ovat merkittävin toimiala. Valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle lähes kolmen ja ensi vuodelle reilun kahden prosentin talouskasvua.

Ministeriön mukaan rakennusalalla työpaikkoja on tarjolla, mutta työvoiman saatavuus saattaa muodostua rajoitteeksi.

TEM julkaisee lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kahdesti vuodessa.