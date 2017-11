UPM:n sellutehdashanke harppasi jättiloikan Uruguayssa

Metsäyhtiö UPM on allekirjoittanut investointisopimuksen Uruguayn hallituksen kanssa uuden sellutehtaan rakentamisesta. UPM tekee lopullisen investointipäätöksen, kun tarvittavat luvat on saatu.

Uruguayn hallitus sijoittaa vajaat 900 miljoonaa euroa rata- ja tieverkkoon sekä uuteen terminaaliin pääkaupungin Montevideon satamassa. Lupien saamisen jälkeen hallituksen on määrä myöntää tehtaalle vapaakauppa-alueen asema.

– Allekirjoitus vahvistaa, että siirrymme nyt suunnitellun hankkeen valmistelussa toiseen vaiheeseen, joka kestää arviolta 1,5–2 vuotta, kertoo UPM:n Uruguayn kehityksestä vastaava johtaja Jaakko Sarantola.

Toinen vaihe muodostuu teknisestä esiselvityksestä, kilpailutus- ja lupaprosesseista sekä merkittävästä etenemisestä sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteuttamisessa.

– Lopullisen investointipäätöksen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että infrastruktuurihankkeiden toteutus etenee merkittävästi, Sarantola korostaa.

UPM:n mukaan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on edellytys pitkän aikavälin teolliselle toiminnalle. Investointisopimus sisältää lukuisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat alueelliseen kehittämiseen, ympäristöön, metsätalouteen, maankäytön suunnitteluun sekä työvoima- ja energiakysymyksiin.

Uruguayn hallitus ja UPM ovat neuvotelleet infrastruktuuri-investoinneista heinäkuusta 2016 lähtien.

Suurempi kuin Äänekosken tehdas

Kyse on jättihankkeesta, sillä alustava arvio investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa. Tuotanto olisi noin kaksi miljoonaa tonnia lyhytkuituista eukalyptussellua. Sijaintipaikaksi on valittu Paso de los Toros Uruguayn keskiosassa.

Esimerkiksi Metsä Groupin Äänekosken suurinvestointi maksoi 1,2 miljardia euroa. Äänekosken tehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia havu- ja lehtisellua.

UPM:llä on jo runsaasti kokemuksia toiminnasta Uruguayssa. Yhtiöllä on 1,3 tonnin tehdas Fray Bentosissa Uruguayssa. Tehdas valmistui vuonna 2007. Sen yhteydessä on puuviljelmiä.