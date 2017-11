HS ja Yle: Poliisi epäilee Afarakin suuromistajaa kymmenistä sisäpiirikaupoista

Yleisradion mukaan pääepäillyllä, kroatialaisella Danko Koncarilla on voinut olla määräysvallassaan jopa yli 70 prosenttia yhtiön osakkeista. Hän on salannut todelliset omistuksensa ja virallisesti hänen omistusosuutensa on vain 27 prosenttia. Koncaria epäillään HS:n mukaan törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja noin 30 sisäpiirikaupasta. Koncar on kiistänyt kaikki epäilyt.

Koncarin vaikutusvalta yhtiössä kävi ilmi Paratiisin papereiksi nimetystä asiakirjavuodosta, joka julkistettiin maailmanlaajuisesti sunnuntaina.

Koncar on nykyisin yhtiön operatiivinen johtaja. Hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2013–15.

Afarak Group tunnettiin aiemmin nimellä Ruukki Group. Yhtiö valmistaa erikoismetalliseoksia. Yhtiön osake on listattu Helsingin ja Lontoon pörsseissä. Yhtiön kurssi on viime aikoina noussut. Piensijoittajat ovat vaatineet, että Finanssivalvonnan on velvoitettava Koncar lunastamaan loput yhtiön osakkeista 2,50 euron kappalehintaan, koska hänellä on eri yhtiöiden kautta yli 30 prosentin osuus yhtiöstä.