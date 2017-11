Afarakiin vaaditaan ylimääräistä yhtiökokousta ja hallituksen vaihtoa

Pörssiyhtiö Afarak Groupin osakkeenomistajat vaativat ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja hallituksen vaihtoa. Taustalla ovat yhtiön pääomistajaan Danko Koncariin kohdistuvat rikosepäilyt.

Osakkeenomistajaryhmä, joilla on yli 10 prosenttia osakkeista ja äänistä, vaatii Afarakin hallituksen vaihtamista sellaiseen, joka on riippumaton Koncarista. Lisäksi he haluavat, että yhtiössä tehdään erityistarkastus.

Poliisi epäilee Koncaria Helsingin Sanomien mukaan törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Hän on kiistänyt epäilyt.

Ylen mukaan Koncar on salannut todellisen päätösvaltansa yhtiössä hyödyntämällä veroparatiisiyhtiöitä. Virallisesti Koncar omistaa 27 prosenttia Afarakin osakkeista, mutta Ylen mukaan hänellä on ollut määräysvalta jopa yli 70 prosenttiin osakkeista.