Antti Asikaiselle ja Vesa Martikaiselle hopeinen ansiomerkki

Pohjois-Karjalan metsävaikuttajat olivat torstaina hyvin esillä Metsäpäivät 2017 -tapahtumassa Helsingissä, kun tutkimusprofessori Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta Joensuusta ja toimittaja Vesa Martikainen Juuasta saivat Suomen metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin.

Palkitsemisen perusteissa todetaan, että tutkimusprofessori Antti Asikainen on tehnyt suurtyön metsäenergian merkityksen esille tuomiseksi yhtenä merkittävimmistä suomalaisista asiantuntijoista. Asikaisella on merkittävä rooli myös kansainvälisenä asiantuntijana, ja hän on muun muassa Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Toimittaja Vesa Martikainen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri, ja hän on tehnyt juttuja paitsi pohjoiskarjalaisiin, myös moniin muihin lehtiin ja julkaisuihin 1990-luvulta alkaen. Martikainen toimii myös Karjalaisen avustajana.

- Metsä, riista, ja eräelämä tulevat hänen teksteissään esille myönteisesti ja uutta rakentavasti. Erityisen tärkeää hänelle on lasten ja nuorten terve ja rikas luontosuhde, perusteluissa kerrotaan.

Metsäyhdistyksen kultaisen ansiomerkin sai Metsämiesten säätiön puheenjohtaja Ilpo Tikkanen ja kaksi muuta hopeista ansiomerkkiä annettiin taiteilija Ilona Ristalle ja lehtori Jukka Talvitielle.