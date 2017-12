Pampalon kultamalmivarojen arvio nousi selvästi

Ilomantsin Pampalon kultamalmivarat ovat uuden arvion mukaan yli 223 000 tonnia, joka on runsaat 63 000 tonnia suurempi määrä kuin kultaa louhiva Endomines arvioi vuosi sitten.

Yhtiö on kairannut kuluvana vuonna nykyisten tuotantoalueiden alapuolella, mihin tarkentunut malmiarvio perustuu.

Malmivara-arvio nousi edellisestä vuodesta, vaikka tänä vuonna varannoista on louhittu runsaat 160 000 tonnia.

Endominesilla on malminetsintälupa niin kutsutulla Karjalan kultalinjalla 40 kilometrin matkalla. Alueellinen etsintä on viime vuosina vähentynyt, mutta yhtiöllä on tarkoitus taas laajentaa etsintää.

Tähän mennessä Pampalosta on saatu kultaa noin 4 000 kiloa. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 2011.