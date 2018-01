Coronaria Kuntoutuspalvelut osti Tietotaito Groupin

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy on ostanut psykologi- ja työelämän palveluja tuottavan Tietotaito Group Suomi Oy:n, jolla on toimintaa Joensuussa, Kuopiossa, Varkaudessa, Iisalmessa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Tietotaito Groupin liikevaihto on noin 2,8 miljoonaa euroa.

Tietotaidon osakas ja johtaja Pirkko-Liisa Hyttinen (kuvassa) Joensuusta kertoo, että Joensuussa yrityksellä on työsuhteessa kahdeksan henkilöä. Lisäksi on kymmenkunta yhteistyökumppania. Koko henkilöstö jatkaa uuden omistajan palveluksessa. Kaupan myötä Coronaria Kuntoutuspalvelut kasvaa Suomen suurimmaksi psykologipalveluita tarjoavaksi yritykseksi. Coronarian tavoitteena on ulottaa palvelut valtakunnallisiksi. Sillä on ennestään psykologipalveluita tarjoavia toimipisteitä muun muassa Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Lahdessa, Porissa ja Oulussa. Yrityskaupan jälkeen Coronariassa tarjoaa psykologipalveluita yli 70 alan ammattilaista.