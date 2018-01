Linda Line tuomassa uuden aluksen Helsingin ja Tallinnan välille

Linda Line on tuomassa uuden aluksen Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen. Katamaraanilla on autokansi. Nopean aluksen on määrä alkaa liikennöidä tämän vuoden aikana, kertoi Linda Linen johtaja Enn Rohula Viron yleisradiolle ERR:lle torstaina.

Rohulan mukaan alustava suullinen sopimus asiasta on tehty. Viking Line on liikennöinyt Helsingin ja Tallinnan välillä katamaraani Viking FSTR:llä, mutta Viron yleisradion tietojen mukaan Viking ei tuo alusta reitille tänä vuonna. Virolainen Öhtuleht uutisoi torstaina, että Linda Line on myynyt ainoan omistamansa katamaraanin Karolinin kreikkalaiselle ostajalle. Lehden mukaan Linda Line on myös myynyt toimistorakennuksensa Tallinnassa. Rohulan mukaan rakennuksen myynti liittyi yhtiön uudelleenjärjestelyihin, jotka saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa.