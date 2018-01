Mekaanisessa metsäteollisuudessa uhkaa viikon lakko – koskisi noin 5 000:ta työntekijää

Teollisuusliitto uhkaa aloittaa lakon mekaanisessa metsäteollisuudessa. Lakko alkaisi maanantaina 22. tammikuuta, ellei sitä ennen päästä liittoa tyydyttävään ratkaisuun, ja se päättyisi seuraavana maanantaina.

Lakon piirissä olisi noin 5 000 työntekijää.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimus päättyi marraskuun lopussa. Teollisuusliitto julisti alalle ylityökiellon ennen joulua, mutta sopua ei ole syntynyt.

Lakko on suunnattu pääosin yrityksiin, joilla on kytkös työnantajia edustavan Metsäteollisuuden hallintoon tai neuvottelijoihin. Lakon piirissä on muun muassa vaneritehtaita ja sahoja, muita tuotantolaitoksia ja niiden tuotantoa tukevia yrityksiä.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Jari Ni losaaren mukaan työnantaja on tuonut neuvottelupöytään runsaasti heikennysesityksiä, joita työntekijäpuoli ei voi hyväksyä. Esitykset koskevat muun muassa vuosilomia, työaikajärjestelyjä, seisokkiajoista maksettavista korvauksia sekä arkipyhistä ja sairausajasta maksettavia palkkoja.

– Metsäteollisuuden tapa neuvotella on sellainen, että jos kaikki heidän vaatimuksensa eivät mene läpi, sopimusta ei synny. Eihän tällainen menettely ole nykyaikaa, Nilosaari moitti.

Työnantaja: Valitettavaa

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen piti lakkovaroitusta valitettavana. Hän oli Teollisuusliiton kanssa samaa mieltä siitä, että neuvottelut ovat edenneet kehnosti.

– Teollisuusliiton kanssa ei ole päästy käymään todellisia neuvotteluja. Valitettavaa on, että he vastaavat meidän neuvotteluesitykseemme lakkovaroituksella, Pärssinen sanoi STT:lle.

Pärssisen mielestä on valitettavaa, että lakko kohdistuu Metsäteollisuuden hallintoon tai neuvotteluihin kytkeytyneihin yhtiöihin.

– Ne yritykset jotka ovat järjestäytyneitä joutuvat toimenpiteiden kohteiksi. Uskoisin, että on myös työntekijäpuolen etu, että yritykset ovat järjestäytyneet työantajaliittoihin. Tämä antaa vähän väärän viestin.