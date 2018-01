Kolin päälle kipuavat ovat nyt hengenvaarassa - "Toivottavasti kukaan ei sinne nyt mene" - kuvat ja video

Tykkylumi on pistänyt puiden kestävyyden koetukselle erityisesti Kolilla, ja kiipeäminen näköalapaikalle on kielletty kyltein ja verkkoestein, koska alas putoavat latvukset ja kaatuvat puut aiheuttavat maisemien ihailijoille hengenvaaran.

Break Sokos Hotel Kolin hotellinjohtaja Jukka-Pekka Pesonen PKO:sta kertoo, että valitettavasti kaikki eivät näytä kieltotauluja noudattavan, sillä jälkien perusteella ylös näköalapaikalle on kivuttu kiellon aikana.

- Täällä on nyt aika kova tuuli ja kun puissa on valtava määrä tykkyä, ne huojuvat voimakkaasti niin että narina kuuluu. Puita on myös kaatunut ihan näköalapaikalle vievän polun reunasta, enkä itse uskaltaisi mennä sinne millään. Lumivaarasta on kyllä viestitty ihmisille, ja toivottavasti kukaan ei sinne nyt mene.

Kolin näköalapaikat kuuluvat varsinaisesti Metsähallituksen vastuulle.

Viime viikon leuto sää ei ehtinyt pudottaa tykkyä puista, vaan lumikuorma muuttui entistä raskaammaksi. Kun säätiedotus lupailee nyt pakkasen jatkuvan jopa parisen viikkoa, ei helpotusta tykkyvaaraan ole heti luvassa.

- Tässä roikutaan vähän niin sanotusti löysässä hirressä, vaikka silmiä hivelevän kaunista täällä toki on, kun sininen taivaskin pilkottaa, Pesonen muotoilee.