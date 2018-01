Mehiläisen lääkärikeskus avaa maaliskuussa Piimälinnassa

Aluejohtaja Andreas Taalas Mehiläisestä kertoo, että toisessa kerroksessa sijaitsevissa tiloissa on menossa parhaillaan sisäremontti.

- Lääkärikeskuksen tilat ovat spesifiä tilaa, joten sisällä pitää tehdä kaikki aikalailla uudelleen.

Remontti alkoi jo ennen vuodenvaihdetta. Tiloja on vajaan 700 neliömetrin verran.

- Olemme suunnitelleet niin, että aluksi rakennetaan perustoiminnot ja sen jälkeen toimintaa on mahdollista tarvittaessa laajentaa.

Taalaksen mukaan lääkärikeskukseen aletaan rekrytoida henkilöstöä lähiviikkoina; hiljainen rekrytointi on ollut jo käynnissä. Henkilöstötarve on noin 20, joista suurin osa on lääkäreitä.