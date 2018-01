- Käytämme varmasti uutta mahdollisuutta, mutta lopulliset päätökset teemme myöhemmin. Hyödynnämme jatkoaikaa ainakin juhlapyhien ja isompien tapahtumien yhteydessä. Vielä ei ole tiedossa, tarvitseeko aukioloajan jatkamisesta muuta kuin ilmoittaa, toteaa Tulikuuma Kumpu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Rautio.

Yrityksellä on 11 ravintolaa yhdeksällä paikkakunnalla. Joensuussa toimiva Suvannon Santra on nykyisin auki joka päivä klo 10-02. Ravintolapäällikkö Susanna Pöntinen (kuvassa) uskoo, että viikonlopun aukiolon jatkaminen saattaisi olla tarpeen.

- Karaoke on suosittua, ja ihmiset laulaisivat pidempään kuin se nykyisin on mahdollista. Myös happyhour -mainonnan vapautuminen ravintolan ulkopuolelle, sosiaaliseen mediaan ja vaikka lehtiin, on hyvä juttu. Meillä on joka päivä tarjousaika, mutta aiemmin emme ole saaneet mainostaa hintoja.

Ermo Reiman (kuvassa) on tyytyväinen uuteen alkoholilakiin. Hieman vahvempien tuotteiden tuleminen ruokakauppoihin sekä aukioloaikojen jatkuminen miellyttää 21-vuotiasta miestä.

- Mutta ravintolasta ulosmyynnistä en tykkää. Se mikä ravintolassa myydään, se siellä myös juodaan.

