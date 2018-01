Lentoasemalla uusi ilme ja kahvila - lakkatorttujen puute harmitti lentäjiä

Joensuusta ja Lieksasta tuttu Kauppaneuvoksen-kahvila on laajentanut toimintaansa Joensuun lentoasemalle. Kauppaneuvoksen Kapsäkki avattiin maanantaina.

Kahvilan lisäksi Taito Pohjois-Karjala sisustaa ja on luomassa lentoaseman tunnelmaa uusiksi. Kahvila on aiempaan verrattuna täysin toisennäköinen paikka, ja se on sisustettu olohuonemaisesti vanhoilla näyttävillä huonekaluilla.

- Tarkoitus on sisustaa lentoasema niin, että pohjoiskarjalainen ilo, elämä ja tunne näkyy siellä. Olemme tehneet kahvilaan kaikille avoimen Kauppaneuvoksen VIP-loungen, lapsille leikkipaikan ja useampia näyttelytiloja, kertoo toiminnanjohtaja Tuija Tekin Taito Pohjois-Karjala ry:stä.

Yhdistyksellä on sopimus lentoasematoiminnoista Finavian kanssa.

- Kiikkutuolit ovat edelleen lentoasemalla, ja niistä voi katsella koneiden nousua ja laskua. Kahvilassa tuotteet ovat pohjoiskarjalaisia kahvista lähtien, toteaa Tekin ja viittaa uuteen Unison Coffee -kahvipaahtimon.

Norran Lentokapteeni Niklas Sarpila ja perämies Peter Ekholm kävivät Kapsäkissä tiistai-iltana ensimmäistä kertaa. Vaikka kahvio näyttääkin hienolta, jäi Sarpila miehistöinen kaipaamaan Joensuun lentoaseman legendaa, lakkakääretorttua.

- Se on kolmikymmenvuotinen legenda. Kapteeni on aina ostanut Joensuun kentän kahviosta lakkatortut koko miehistölle. Joensuussa käyvä miehistö on hakenut tortut niin Finnairin kuin Norran henkilöstöbileisiin Helsinkiin. Jopa Suomi 100 -lentonäytökseen haettiin lakkatortut Joensuusta, Sarpila kertoo.

- Vain Joensuun asemalla on ollut Suomen kentistä must juttu, se lakkatorttu, painottaa Sarpila ja miettii, onnistuisikohan uudella kahvilalla reseptin osto.

Lentoaseman kahvila on Taito Pohjois-Karjala -yhdistyksen kolmas. Kaksi muuta ovat Lieksan Taitokeskuksessa toimiva kahvila Kauppaneuvoksen Käly ja Joensuun Taitokorttelista tuttu Kauppaneuvoksen Mustonen.