Postilaki uudistuu: Vaikka joka kylälle voisi tulla oma postinkantaja

Heinäkuussa voimaan astuva postilain muutos saattaa tuoda pienille kylille häivähdyksen tuttua menneisyyttä omien postimiesten tai -naisten muodossa. Heinäkuussa astuu voimaan postilain muutos, jonka mukaan Postin on määrä kilpailuttaa yleispalvelukirjeiden viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla.

Käytännössä Posti kilpailuttaa Pohjois-Karjalassa Joensuun seudun ulkopuolisten alueiden käteismaksullisten eli postimerkillä varustettujen kirjeiden ja postikorttien jakelun.

- Tarkoituksemme on löytää haja-asutusalueelle uudenlaisia yrittäjyyden muotoja. Jos jollekin alueelle ei löydy yrittäjää, niin Posti hoitaa sen. Mikään ei myöskään estä sitä, että tehdään sopimus myös muusta jakelusta kuin tästä yleispalvelusta. Jos kumppani on hyvä, hän voi jakaa vaikka kaiken postin. Sellaisia on jo tällä hetkellä, toteaa Postin kilpailutuksesta vastaava johtaja Kaj Kulp.

Posti hakee alihankinnalla ja kuljetusten yhdistämisellä myös jakelukustannusten keventämistä.

