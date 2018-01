Maatalouden luopumistuki on loppumassa kuluvana vuonna. Vireillä ei ole aloitteita, että luopumistukijärjestelmä jatkuisi vuoden 2018 jälkeen, joten tänä vuonna on viimeinen mahdollisuus päästä vielä luopumistuen piiriin.

Maatalousyrittäjä voi saada luopumistuen 60-vuotiaana ja poronhoitaja 57-vuotiaana. Luopumistukihakemuksen voi tehdä kuitenkin aikaisintaan kahta vuotta ennen luopumisiän täyttymistä, joten hakemuksen voi jättää tänä vuonna jo 58-vuotias maatalousyrittäjä.

Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen. Tukeen on oikeutettu viljelijä, joka lopettaa pysyvästi maataloustuotannon ennen varsinaista eläkeikää. Tuotannosta on luovuttava lain voimassaoloaikana, eli kuluvana vuonna.

Luopumistukitilan luovutuksensaaja sitoutuu viljelemään tilaa niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea. Sitoutumisaika on aina vähintään viisi vuotta, ja sitoumuksen tultua voimaan sitä ei voi purkaa.

Mela-asiamies Asko Ikonen Liperistä kertoo, että luopumistukihakemuksia on jätetty viime vuosina hyvin vähän. Vuonna 2015 tuli lakimuutos, joka nosti ikärajoja, ja ”pajatso tyhjeni” pitkälti vuosina 2013 ja 2014.

- Tänä vuonna on oikeastaan ensimmäinen uusi ikäluokka, joka voi tukia hakea. Yksittäisiä hakemuksia on maakunnassa tullut, mutta mahdollisia hakijoita on paljon enemmän.

Kaikkiin sukupolvenvaihdoksiin ei luopumistukea ole mahdollista saada, vaan esimerkiksi tilan koko voi jäädä ehtojen alle.

Luopumistuelle jäämistä harkitsevan on syytä tehdä luopumistukihakemus jo heti alkuvuodesta. Lisätietoa asiasta saa oman alueen Mela-asiamieheltä ja Melan asiakaspalvelusta.