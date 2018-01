Muoviala kasvaa Joensuussa: Thermo Fisher rekrytoi 10 työntekijää

Sairaala- ja laboratoriotarvikkeita valmistava Thermo Fisher Scientific Oy palkkaa Joensuuhun kymmenen uutta työntekijää.

- Terveydenhuoltoalan tuotteiden kysyntä kasvaa edelleen. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Meidän osalta kasvu alkoi loppuvuodesta 2015 ja näyttää jatkuvan edelleen. Tällä hetkellä olemme myyneet itsemme täyteen tilauskirjojen osalta, mutta suunnitelmissa on uusia tuotantolinjoja vielä tänä vuonna ja rakentaa lisää tuotantotilaa tehtaan sisälle, toteaa Joensuun tehtaanjohtaja Anssi Viinikainen.

Yritys palkkasi viime vuonna 50 toimihenkilöä ja työntekijää ja työllistää tällä hetkellä Joensuussa 250. Tehtaanjohtajan mukaan Joensuun seudulla on puute muovialan ammattitaitoisista työntekijöistä, koska alan koulutusta ei ole järjestetty vuosiin.

- Omat tuotteet myyvät hyvin. Valmistamme pipettejä ja pipettien kärkiä sekä erilaisia mikrokuoppalevyjä ja näyteannoslevyjä laboratoriokäyttöön. Joensuun tehtaan automaatioaste on korkea. Olemme osa globaalia yritystä. Verrattuna moniin paikallisiin toimijoihin erona on se, että emme ole alihankkija vaan valmistamme omalla brändillä tuotteita.

Thermo Fisherillä on Joensuun Raatekankaan yksikön lisäksi toimintaa myös Vantaalla. Kyseessä on kansainvälinen yritys, jossa on yli 65 000 työntekijää 60 eri maassa. Yhtiö on listattu New Yorkin pörssiin. Konserniin liikevaihto on noin 20 miljardia euroa.