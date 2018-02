Myös video palkitaan! Ideakilpailussa tänä vuonna jaossa 90 000 euroa riihikuivaa rahaa

Joensuun Tiedepuiston liikeideakilpailussa on tänä vuonna jaossa palkintoja yhteensä 90 000 euron edestä. Pääpalkinto on 20 000 euroa, jonka saa paras idea.

30 000 euroa palkintosummasta kohdistetaan ideoihin, jotka on mahdollista jalostaa nopeasti kaupallisiksi tuotteiksi tai palveluiksi.

Lisäksi tarjolla on useita pienempiä palkintoja. Viime vuoden malliin mukana on myös vapaaehtoinen SomeAwards -sarja, jossa yleisö saa äänestää suosikkiliikeideansa minuutin mittaisten myyntipuhevideoiden pohjalta.

Liikeideakilpailun nimi on Start Me Up.

Viime vuonna kilpailun pääpalkinnon 15 000 euroa voitti Apila Groupin ja Mervi Matilaisen idea “Kiertotalouden kärkituote jätteestä”.

Liikeideakilpailun järjestää Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomo.

Kilpailu alkoi tänään torstaina ja osallistumisaika jatkuu lauantaihin 31. maaliskuuta saakka. Palkintojen julkistamispäivä on keskiviikkona 9. toukokuuta.