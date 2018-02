Apple ilmoitti ennätysvoitoista – yhtiö tahkosi 20 miljardia dollaria voittoa

Teknologiayhtiö Apple kertoi torstaina ennätystuottoisasta vuosineljänneksestä. Apple teki vuosineljänneksellä voittoa 20 miljardia dollaria eli noin 16 miljardia euroa.

Yhtiön tulosta siivitti uuden iPhone X -älypuhelimen odotettua parempi myynti.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 13 prosenttia viime vuoden kolmena viimeisenä kuukautena. Liikevaihto oli 88,3 miljardia dollaria eli noin 70,6 miljardia euroa.

Apple arvioi, että kuluvan vuosineljänneksen liikevaihto on 60–62 miljardia dollaria (noin 48–50 miljardia euroa), eli hieman vähemmän kuin on odotettu.

Yhtiön haasteena on, miten se pystyy jatkamaan kasvua. Applea on viime aikoina kolhinut myös paljastuskohu, joka syntyi, kun kävi ilmi, että yhtiö on päivityksin hidastanut vanhoja iPhone-puhelinmallejaan.