Olympialaisten dopingtesteissä joensuulaista tuotantoa

Doping, huumeet ja dna voidaan testata Joensuussa valmistettujen laitteiden avulla. Pipettejä ja levyjä on käytössä sairaaloiden, yliopistojen ja muiden tutkimuskeskusten laboratorioissa.

- Uskoisin, että nyt alkavissa olympialaisissa on käytössä täällä tehtyjä tuotteita. Joensuussa niitä on esimerkiksi jätevedenpuhdistamolla, sairaalassa ja kaikissa näytteenottolaboratorioissa, tuumaa tuotantopäällikkö Ilpo Tuunainen.

Thermo Fisher Scientific Oy työllistää Joensuussa 250 työntekijää ja tuotteita ovat laboratorion kulutustuotteet kuten pipettien ja pipettien kärkien ruiskuvalmistus sekä mikrokuoppa- ja näyteannoslevyjen valmistus. Lisäksi tehtaassa tehdään kokoonpanoa, huoltoa ja tuotekehitystä.

Yhtiö on listattu New Yorkin pörssiin. Konserniin liikevaihto on noin 20 miljardia euroa, työllistää 65 000 ihmistä ja toimii 60 maassa.

Suomen liikevaihto vuonna 2016 on 154 miljoonaa euroa.