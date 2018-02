Herlin, Alahuhta ja Stadigh mukana - Joensuussa toimiva bioteollisuusyritys vaihtoi omistajaa

Suomalainen kehitysyhtiö DevCo Partners Oy on ostanut enemmistöosuuden Medix Biochemica Oy:n osakekannasta. Joensuussa toimiva yritys on yksi Suomen bioteollisuuden tienraivaajista.

Joensuun Siilaisen lisäksi Medix Biochemicalla on tuotantopiste Espoossa ja Kiinan Shanghaissa. Yhteensä yritys työllistää noin 100 ihmistä, ja sen viime vuoden liikevaihtoennuste on noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiö on johtavia valmistajia kansainvälisessä laboratoriotutkimusdiagnostiikassa ja niihin suunnatuissa välineistöissä.

Medix Biochemican aiempi pääomistaja Minervasäätiö jatkaa kaupan jälkeenkin yhtiön merkittävänä omistajana. Media Biochemican hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ann-Christine Sundell ja toimitusjohtajana Ismo Råman.

Yritys valmistaa kansainvälisille markkinoille tutkimuskäyttöön bioreagenssejä, jotka ovat eräänlaisia vasta-aineita. Lisäksi yritys tuottaa lääketieteellisiä tutkimuspalveluja ja diagnostisia testejä suuntautuen erityisesti naisten terveydenhoitoon.

DevCo Partnersin ja Minervasäätiön tavoitteena on rakentaa Medix Biochemicasta nykyistä merkittävästi suurempi toimija IVD-alan eli diagnostiikka- ja laboratoriotutkimusten sekä välineistön valmistamista.

- Olemme seuranneet suurella mielenkiinnolla Medix Biochemican hienoa kehitystä jo useamman vuoden ajan. Sillä on erinomaiset tulevaisuudennäkymät positiivisten markkinatrendien sekä yrityksen vahvan maineen ja osaavan henkilöstön ansiosta, DevCo Partnersin osakas Teemu Alahuhta kertoo.

Alahuhdan mukaan DevCo on valmis merkittäviin investointeihin yhtiön kasvun ja kehitystyön tukemiseksi pitkällä tähtäimellä.

Medix Biochemica on perustettu vuonna 1985. Sen liikevaihdosta menee vientiin yli 90 prosenttia.

DevCo on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimintaa tukevat useat merkittävät ankkurisijoittajat. Sen sijoittajakuntaan kuuluvat muun muassa Matti Alahuhta, Georg Ehrnrooth, Antti Herlin, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Jarmo Nieminen, Ilkka Paananen, Rettig Group ja Kari Stadigh.