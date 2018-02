Karjalaisen digitilaukset 42 prosentin kasvussa: Laadukas sisältö kiinnostaa lukijoita

Media-alalta kuuluu pitkästä aikaa myös positiivisia uutisia. Alan murros, jossa mediatalot hakevat uutta liiketoimintaa paperilehden ja digisisällön välillä, näyttää löytäneen uuden ladun. Digitilaukset ovat kääntyneet niin huomattavaan kasvuun, että kokonaislevikin lasku on selvästi loiventunut. Näin on käynyt myös sanomalehti Karjalaiselle.

Karjalaista kuluttaa diginä jo yli 12 000 lukijaa, joista suurin osa on myös paperilehden lukijoita.

- Pelkkien digitilausten määrä kasvoi viime vuonna 42 prosenttia, myhäilee Karjalaisen levikkijohtaja Voitto Kukkonen.

- Strategiamme mukaan tilaajille tarkoitettua digisisältöä tullaan lisäämään koko ajan, toteaa Kukkonen.

Plussalla on juuri nyt myös Karjalaisen päiväkohtainen kokonaislevikki eli paperilehden ja digitilausten yhteisluku, mitä ei ole tapahtunut vuosikausiin. Myös paperilehden levikinlasku on selvästi loiventunut alkuvuodesta. Vastaavia positiivisia uutisia voi Suomessa kertoa vain harva mediatalo.

- Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat valmiita maksamaan hyvästä ja luotettavasta sisällöstä. Olemme onnistuneet tarjoamaan tilaajille tärkeää tietoa, toteaa päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Mikäli digitilausten määrä jatkaa valtakunnallisesti samanlaista kasvua, se hidastaa sanomalehtien tilaajamäärien laskua. Digitilausten määrän voimakkaasta kasvusta ovat hiljattain uutisoineet myös Aamulehti ja Helsingin Sanomat.

Käynnissä on muutos lukijatottumuksissa. Trendi on, että etenkin nuoremmat lukijat hankkivat tietoa ja kuluttavat erilaisia mediasisältöjä verkossa ja etenkin kannettavilla mobiililaitteella. Tiedon ja viihteen kulutus on kasvussa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

Karjalaisen tarkistettu kokonaislevikki on yhteensä 33 610 kappaletta. Luvussa ovat sekä yhdistelmä- että digitilaukset. Karjalaisen digipalvelut sisältyvät kaikkiin tilausmuotoihin.