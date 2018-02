Nopeasti laajentanut Norwegian tappiolla loppuvuonna

Nopeasti toimintaansa laajentanut halpalentoyhtiö Norwegian teki 1,4 miljardin Norjan kruunun eli noin 140 miljoonan euron tappion viime vuoden loka-joulukuussa. Kehnosti sujunut loppuvuosi merkitsi, että koko vuoden tappioksi tuli 1,1 miljardia kruunua. Edellisvuonna Norwegian ylsi 1,5 miljardin kruunun voittoon.

Toimitusjohtaja Björn Kjos totesi, ettei yhtiö ole ollenkaan tyytyväinen viime vuoden tuloksiin.

Yhtiö selittää kehnoja lukuja polttoaineen korkeilla hinnoilla, koneiden ja miehistön vuokrilla sekä matkustajille maksetuilla korvauksilla.

Liikevaihto kasvoi loppuvuoden aikana 30 prosenttia ja oli 7,8 miljardia kruunua.

Norwegianin ongelmien taustalla on yhtiön raju kasvutahti, sanoi tanskalaisen Sydbankin pääanalyytikko Jacob Pedersen uutistoimisto TT:lle.

– Muilla yhtiöillä kulujen hallinta on helpompaa, koska ne eivät kasva yhtä nopeasti, Pedersen sanoi.

Pedersenin mukaan on epävarmaa, selviytyykö Norwegian rajusta laajentumisestaan. Yhtiön talous on heikolla pohjalla.

– He ovat veitsen terällä. Heidän on otettava vastaan monta lentokonetta, jotka on saatava liikenteeseen ajoissa, jotta aikataulut pitäisivät.

Norwegian kuljetti viime vuonna 33 miljoonaa matkustajaa, 13 prosenttia enemmän kuin 2016. Täyttöaste oli 88 prosenttia ja yhtiö otti käyttöön 32 uutta lentokonetta viime vuoden aikana.