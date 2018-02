Osuuspankki sulkee Pyhäselän ja Uimaharjun konttorit

Vaara-Karjalan Osuuspankki tiivistää konttoriverkostoaan. Pyhäselän ja Uimaharjun konttorit ovat viimeisen kerran auki 30. huhtikuuta 2018.

Osuuspankin Pyhäselän konttorin toiminnot yhdistetään pankin Kiihtelysvaaran konttoriin ja Uimaharjun konttorin toiminnot Enon konttoriin.

Konttorien lakkauttamisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Pyhäselän ja Uimaharjun konttoreissa työskentelevät toimihenkilöt jatkavat työtään täysiaikaisesti pankin muissa konttoreissa.

- Asiointi konttoreissamme on vähentynyt jo usean vuoden ajan, eikä mikään viittaa konttoripalvelujen kysynnän kasvuun. Päätös on tehty perusteellisen harkinnan pohjalta ja siinä on huomioitu myös usein konttorissa asioivien asema. Päätös konttorien lakkauttamisesta on tehty koko pankin palvelukykyä ja kannattavuutta ajatellen, sanoo toimitusjohtaja Raili Hyvönen.

OP Vaara-Karjalan 28 000 asiakkaasta noin 3 prosenttia käyttää kassapalveluita säännöllisesti. Konttorikäyntien määrä väheni vuonna 2017 lähes 30 prosenttia.

- Toivomme, että asiakkaamme hyödyntävät myös sähköisiä kanaviamme. Nykyisin esimerkiksi lainaneuvottelut voi hoitaa kotisohvalta verkkoneuvotteluna.