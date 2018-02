Cumulus muuttuu Scandiciksi myös Joensuussa

Kirkkokadulla sijaitseva hotelli Cumulus City Joensuu muuttuu huhtikuun puolivälissä Scandic Joensuuksi.

Muutos liittyy viime vuoden lopulla päätökseen saatuun yrityskauppaan, jossa Scandic Hotels Oy osti Restel Hotels Oy:n. Kaupassa 35 Cumulusta ja kahdeksan muuta hotellia siirtyi Scandicin omistukseen.

Scandicista tuli kaupan myötä Suomen suurin hotelliyritys, jolla on omistuksessaan nyt 70 hotellia. Sillä on eniten huoneita, noin 13 000, ja myös liikevaihto on suurin.

Ensimmäinen muutos Cumuluksesta Scandiciksi tapahtuu ensi viikolla Helsingin Meilahdessa.

Muutostyöt kussakin hotellissa vievät aikaa noin viikon, mutta itse muutos tehdään yhdessä päivässä.

- Siten, että kun asiakkaat lähtevät pois Cumuluksesta, niin samana päivänä uudet asiakkaat kirjautuvatkin Scandiciin, toimitusjohtaja Aki Käyhkö kertoi vieraillessaan Joensuussa.

Joissakin hotelleissa töitä joudutaan tekemään enemmän kuin toisissa. Tällaiset kunnostustyöt sijoittuvat sitten pitemmille ajanjaksoille.

- Joensuussa hotellin kunto näyttää hyvältä, joten täällä isompiin töihin ei ole tarvetta, Käyhkö sanoo.

Cumuluksen alakerrassa toimiva ravintola Martina ei sisälly kauppaan, vaan se jäi Restelin haltuun.

- Tänne tulee kokonaan uusi ravintola. Se tehdään hyvin paikalliselta pohjalta, hotellinjohtaja Pirjo Kouvo kertoi.