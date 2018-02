Helsingin pörssi nousi yli 10 000 pisteen – yhtä korkealla käytiin viimeksi kesällä

Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi keskiviikkona niukasti yli 10 000 pisteen. Tämä raja on ylitetty viimeksi 19. kesäkuuta.

Tämän vuoden alku on ollut pörssissä nousuvoittoinen, vaikka markkinoilla on ollut laskupäiviäkin, kun Yhdysvalloissa on hermostuttu inflaation kiihtymisestä.

Vuoden alusta OMXH-indeksi on vahvistunut 5,6 prosenttia.

Indeksiä on vahvistanut muun muassa vaihtokärjen kestonimi Nokia, jonka optimistinen näkemys 5g-markkinoiden kehityksestä on saanut kurssin nousemaan tänä vuonna jo yli 20 prosenttia. Vaihtokärjessä myös metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso ovat nousseet tämän vuoden puolella yleisindeksiä nopeammin, samoin kuin energiayhtiöt Neste ja Fortum sekä konepajayhtiö Wärtsilä.

HS: Kiuasvalmistaja Harvia aikoo listautua pörssin päälistalle

Kiukaita ja saunoja valmistava Harvia aikoo listautua Helsingin pörssin päälistalle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Harvia kertoo listautumisestaan perjantaina.

Yhtiön pääomistaja on pääomasijoitusyhtiö CapMan, joka osti osakkeista 72 prosenttia keväällä 2014. Yhtiön liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja käyttökate 11,7 miljoonaa.

Harvia työllistää noin 340 ihmistä Suomessa, Kiinassa, Venäjällä ja Virossa. Sillä on pääkonttori ja maailman suurin kiuastehdas Keski-Suomen Muuramessa.

Yhtiön perusti Tapani Harvia vuonna 1950. Yhtiö valmistaa perinteisteiden kiukauden lisäksi myös höyryhuoneita, infrapuna- ja höyrysaunoja, spa-moduuleja, digitaalisia ohjauskeskuksia ja saunatarvikkeita.