Tullimaksuilla uhitellut Trump uhkaa nyt Euroopan autonvalmistajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lauantaina lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, mikäli EU ryhtyy toimiin Yhdysvaltain kaavailemia alumiini- ja terästulleja vastaan.

Trump esitti uhkauksensa Twitterissä.

– Jos EU tahtoo lisätä jo valmiiksi massiivisia tulleja ja esteitä alueellaan toimivien yhdysvaltalaisyritysten tielle, me vain yksinkertaisesti alamme verottaa heidän autojaan, jotka virtaavat vapaasti Yhdysvaltoihin, Trump tviittasi.

– He tekevät mahdottomaksi myydä autojamme (ja muuta) siellä, Trump lisäsi.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi perjantaina, että EU valmistelee vastatoimia Yhdysvaltain tullisuunnitelmien takia. Junckerin mukaan EU suunnittelee tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille, esimerkiksi Harley-Davidson-moottoripyörille, bourbon-viskille sekä Levi's-farkuille.

Trump on kertonut määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille ensi viikolla. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa.

Australia varoittelee kauppasodan lietsomisesta

Australia varoitteli sunnuntaina Yhdysvaltoja ja maan kauppakumppaneita kauppasodan lietsomisesta. Australian mukaan vastatoiminokittelu ja kärkäs retoriikka voivat johtaa maailman talouskasvua uhkaavaan kauppasotaan.

Australian kauppaministeri Steve Ciobo kommentoi maansa huolia televisiohaastattelussa.

Australia toivoo, että sen tuotteet jätettäisiin uusien tullimaksujen ulkopuolelle. Maa vetoaa Yhdysvaltain kanssa viime vuonna G20-maiden kokouksessa käytyihin keskusteluihin.

Ciobon mukaan Australialle ei kuitenkaan ole luvattu poikkeusasemaa, jos tullit toteutuvat. Ciobo kertoi keskustelleensa yhdysvaltalaiskollegansa Wilbur Rossin kanssa lauantaina. Ciobon mukana päätös Australiaan kohdistuvista tulleista on lopulta presidentti Trumpin.

Ciobo ei ottanut suoraan kantaa siihen, aikooko Australia reagoida mahdollisiin tulleihin vastatoimin, mutta totesi, että sellainen ei yleensä ole toimivaa kauppataktiikkaa.

Australian pääministeri Malcolm Turnbull sanoi sunnuntaina, että tuontitullit ovat umpikuja.

– Protektionismi ei ole mikään tikarappunen ylös hitaan kasvun kuopasta, vaan sillä lapioidaan kuoppa entistä syvemmäksi, hän sanoi.

Yhdysvaltain tuontitullit olisivat isku myös Australialle, joka pelkää, että tullimaksujen noustessa Yhdysvaltain markkinoille tarkoitettu halpa teräs virtaisi sekoittamaan kotimaan markkinoita.

Valkoisesta talosta kerrottiin medialle aiemmin, ettei tuontitulleihin teräkselle ja alumiinille ei ole tulossa maakohtaisia poikkeuksia, vaan ne koskevat kaikkia maita. Nimettömänä puhuneen korkean viranomaisen mukaan Valkoinen talo voi kuitenkin tapauskohtaisesti harkita poikkeuksia. Lähde ei tarkentanut, millaisissa tilanteissa poikkeuksia voitaisiin harkita.