Turussa vihannes- ja sillituotteita valmistava Orkla aloittaa yt-neuvottelut

Elintarvikekonserni Orklan Suomen-yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Turussa. Yhtiön mukaan yt-neuvottelut koskevat 58:aa työntekijää, kun Turun henkilökuntaan kuuluu yhteensä 124 ihmistä.

Yhtiö perustelee neuvotteluja kannattavuuden parantamisella sekä uudelleenjärjestelyn tarpeella.

– Turussa tuotettujen vihannessäilykkeiden ja sillituotteiden kannattavuus on ollut heikkoa jo muutaman vuoden ajan. Kiristynyt kilpailu on vaikuttanut kannattavuuden lisäksi myös myyntivolyymeihin. Meidän on löydettävä keinoja vastata tähän kehitykseen, jotta voimme turvata kilpailukykymme myös pitkällä tähtäimellä, Orklan Suomen-toimitusjohtaja Rabbe Wikström kertoi tiedotteessa.

Orklalla on Suomessa yhteensä 459 työntekijää ja toimipisteet Turun lisäksi Vaajakoskella, Vantaalla ja Ahvenanmaan Haraldsbyssä.