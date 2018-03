Aktia piti kasvuennusteensa ennallaan

Aktia ennustaa Suomen talouskasvun jatkuvan hyvänä. Pankin uuden ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,2 prosenttia.

Bkt-ennuste on sama kuin Aktian edellisessä ennusteessa marraskuussa. Talvikauden aikana saadut tiedot, kuten vahva työllisyyskehitys, ovat olleet linjassa pankin odotusten kanssa.

Aktian kasvuennuste on lähellä eri ennusteiden keskiarvoa. Optimistisempiakin arvioita on esitetty, Nordea on ennustanut tälle vuodelle kolmen ja OP peräti 3,3 prosentin kasvua.

Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin mukaan pankissa odotetaan kulutuksen ottavan suuremman roolin talouskasvusta tänä vuonna. Hän muistuttaa, että hyvästä suhdanteesta huolimatta työllisyyteen, ikärakenteeseen ja julkiseen talouteen liittyvät pitkän ajan haasteet ovat yhä merkittäviä.

Maailmantalouden Aktia ennustaa kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia. Schauman muistuttaa maailmantalouden riskien kasvavan huomattavasti huippulöysän rahapolitiikan jäädessä historiaan.

– Olemme eläneet monta vuotta maailmassa, jota on doupattu keskuspankkien ulos pumppaamalla halvalla rahalla. Paluu normaaliin on työlistalla, mutta se saattaa osoittautua vaikeammaksi kuin monet odottavat, Schauman sanoo tiedotteessa.

Sekä euroalueen että Yhdysvaltojen talous kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia,