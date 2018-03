Yli miljoonan velat - EU:n tukema joensuulainen Polarsol Oy on ajautunut konkurssiin

Joensuulainen hybridilämmitysjärjestelmiin erikoistunut Polarsol on hakeutunut konkurssiin. Yrityksen velat ovat yli miljoona euroa.

Polarsolin konkurssi on tietynlainen pettymys, sillä voimakkaasti kansainvälistyvään yritykseen ladattiin paljon odotuksia. Se on muun muassa ainoa pohjoiskarjalainen yritys, joka on saanut EU:n Horisontti 2020 -ohjelmarahoitusta. Vuonna 2015 uutisoitiin Polarsolin tehneen yli 3 miljoonan euron sopimuksen Kazakstaniin. Yrityksellä oli kauppaa kymmeneen maahan kuten Venäjälle, Ukrainaan, Viroon ja Suomeen.

Yritys perustui teknologiaan ja patentoituun lämmönvaihtimeen, jossa on samassa paketissa sekä aurinkokeräin että ilmalämpöpumpun radiaattori. Sitä voidaan hyödyntää muun muassa lämpöakuissa, lämminvesivaraajissa ja hukkalämmön talteenotossa. Tuote on VTT:n hyväksymä.

Vuonna 2009 perustettu yritys on toiminut entisissä Perloksen tiloissa Joensuussa Nurmeksentien varrella ja työllistänyt 15 henkilöä. Pari vuotta sitten Polarsol otti investoi uusiiin laitteistoon ja ja kymmenkertaisti tuotannon.

Yrityksen taustalla ja omistajina olivat kaupparekisterin mukaan pohjoiskarjalaiset Elena Sonne ja Anton Serbin sekä Virossa asuva Venäjän kansalainen Aleksander Larionov sekä Kanadan kansalainen Andrei Vovchenko. Yrityksen puhelimet eivät ole enää käytössä, joten Karjalainen ei tavoittanut yrittäjiä.

Vuonna 2012 Polarsol ajautui yrityssaneeraukseen.

Konkurssipesää hoitaa asianajaja Ismo Nurmela.

- Etsimme yritykselle ostajaa ja jatkajaa. Jos sellaista ei löydy, niin koneet realisoidaan. Työ on vasta alussa.