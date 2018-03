Reaktiot eläinmyynnistä Prismassa yllättivät PKO:n toimitusjohtajan: "Mielenkiintoinen keissi"

Maanantaina PKO tiedotti, että se saamansa palautteen perusteella se luopuu koko suunnitelmasta. Joensuun Prismassa ei näin ollen myydä pienlemmikkejä jatkossakaan.

- Reagointi tuohon asiaan oli aika yllättävää. Jos olisimme tienneet, että ihmiset ovat tuota mieltä, emme olisi lähteneet koko asiaan. Alkoi vaikuttaa siltä, että enemmistö ei halua Prismaan pienlemmikkien myyntiä. Päätös oli lopulta helppo, Kivelä toteaa.

Kivelä muistuttaa, että asiakasomistajien ja heidän mielipiteidensä kuunteleminen on PKO:n perustyötä.

- Mielenkiintoinen keissi. Kaikki luulevat, että me hyperventiloimme täällä kauhusta kankeana, mutta me kuuntelemme monikanavaisesti meidän omistajia. Palautetta tuli monikanavaisesti puolesta ja vastaan, se on nykymaailmaa.

Erästä asiaa toimitusjohtaja Kivelä kuitenkin kiihkeässä keskustelussa harmittelee:

- Asiaa ryhdyttiin sosiaalisessa mediassa maiskuttelemaan ja tarkoitushakuisesti vääristelemään. Värjätään totuutta virheelliseen suuntaan. Äänekkäimpien ääripään ihmisten mielipiteet eivät välttämättä vastaa valtaväestön näkemystä, Kivelä muistuttaa.

Aiemmin samassa kiinteisössä oli Rahulan lemmikkieläinkauppa, joka lopetti toimintansa pari viikkoa sitten. Kivelän tietojen mukaan Joensuussa ei myydä enää pienlemmikkejä missään liikkeessä.