Facebookin osakekurssi on lähtenyt selvään laskuun New Yorkin pörssikaupassa. Yhtiö on joutunut tikunnokkaan viestimien kerrottua mittavasta käyttäjätietojen väärinkäytöstä. Osake oli kaupankäynnin alkaessa viiden prosentin laskussa.

New York Times ja Guardian kertoivat viikonloppuna, että jopa 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tietoja on kerätty luvatta ja hyödynnetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa. Lehtitietojen mukaan tiedot keräsi datayhtiö Cambridge Analytica, jonka palveluja käytettiin Trumpin vaalikampanjassa.