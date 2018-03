Botanian kaupat päätökseen - Kari Kola: Tästä on hyvä lähteä eteenpäin

Kiinteistön hallinta siirtyy uudelle omistajalle välittömästi, Joensuun Botania Oy:n toiminnanjohtaja Kaisa Hirvonen kertoo.

Joensuun Botania Oy omistaa kaupan myötä Botanian virallisesti. Kaupat solmittiin tiistaina. Sitova esisopimus kaupasta allekirjoitettiin tammikuussa.

- Hienoa, että kaupat saatiin virallisesti tehtyä. Kiitos Suomen yliopistokiinteistöille yhteistyöstä asiassa, tästä on hyvä lähteä nyt eteenpäin, Kari Kola (kuvassa) toteaa tiedotteessa. Hän on yksi Joensuun Botania Oy:n omistajista.

Tiedotteen mukaan Botania uudistuu vauhdilla.

- Kahvila on jo saanut uuden ilmeen, ja Botanialla on aloittanut uutta henkilöstöä. Uusi ylipuutarhuri Juha Forsblom aloitti työnsä maaliskuun alussa, ja uusimpana työntekijänä aloitti 15. maaliskuuta Hirvonen, joka toimii Botanian toiminnanjohtajana. Operatiivinen johtaminen siirtyy Hirvoselle, ja Kola siirtyy Botanian taiteelliseksi johtajaksi, tiedotteessa kerrotaan.

Botanian uudistuminen jatkuu tänä keväänä. Botania sulkee ovensa 16. huhtikuuta ja avaa ovensa jälleen 1. toukokuuta.

- Aiomme muun muassa uudistaa kahvion tarjontaa ja lisätä asiakaspaikkoja, uudistaa piha-aluetta ja rakentaa uusia puitteita tapahtumille, toiminnanjohtaja Hirvonen kertoo.

- Tämä on kuitenkin vasta alkua. Paikan kehittäminen on jatkuva prosessi, ja lisää on luvassa koko ajan. Päämääränämme on olla yksi Suomen kiinnostavimmista matkailukohteista ja ylittää 200 000 kävijän rajan muutamassa vuodessa. Tätä varten on rakennettava paljon uutta ja palveluja

uudistettava merkittävästi.