Kontioranta kiinnostaa kiinalaisia sijoittajia - "investoinnit ovat mahdollisuus, joka pitää selvittää"

Kontiorannan alue kiinnostaa kiinalaisia sijoittajia. Kiinalaiset vierailivat Joensuun seudulla joulun alla ja tutustuivat tuolloin Kontiorantaan ja Joensuun seudun yrityksiin.

Tällä hetkellä Kontiolahden kunnanjohtaja Jere Penttilä ja Josekin matkailun kehityspäällikkö Jaani Holma ovat vastavierailulla Kiinassa.

Penttilä kertoo olevansa kartoittamassa yksityisten kiinalaisten toimijoiden halukkuutta investoida Kontiorantaan.

Kyse on runsaan 100 miljoonan euron investoinneista, mutta hanketta voi tehdä myös osissa.

- Kiinalaisten investoinnit ovat mahdollisuus, joka pitää selvittää. Haluan, että tehdään rohkeita avauksia. Keskustelemme myös kotimaisten sijoittajien kanssa koko ajan.

Penttilä myöntää, että prosessit kiinalaisten kanssa ovat pitkiä eikä mitään sopimuksia vielä ole. Vahvaa mielenkiintoa Pohjois-Karjalaa kohtaan on kuitenkin olemassa.

- Pohjois-Karjalan luonto ja olosuhteet kiinnostavat täkäläisiä kovasti. Puhdas vesi, marjat, sienet, suomalaisten ystävällisyys, rehellisyys ja kulttuuri ovat niin erilaisia.

Josekin toimitusjohtaja Pekka Nuutinen myöntää kiinalaisten kiinnostuksen mutta sanoo, että kyse on tällä hetkellä vielä "verkkojen heittelystä vesille" - niin matkailun kuin tuotannollista toimintaa harjoittajien yritysten osalta.

- Kyseessä on vastavierailu, jossa kiinalaisille on jo esittää valmista materiaalia kohteistamme. Kyllähän se keihäänkärki on Kontiolahdella, eli Kontioranta kiinnostaa.

Kiinalaisia investoreita tai toimijoita ei Nuutisen mukaan vielä Pohjois-Karjalassa ole.

- Nämä investorisopimukset ovat pitkässä puussa, ja keskusjohtoisen toimintamallin Kiinassa on vielä monta porrasta kiivettävänä. Mutta mitään ei saa, jos yritä.