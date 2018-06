Kanada seuraa EU:ta – aikoo valittaa WTO:hon USA:n asettamista tulleista

Kanada valittaa Maailman kauppajärjestö WTO:hon Yhdysvaltain teräksen ja alumiinin tuontitulleista. Asiasta kertoo Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland. Hänen mukaansa yksipuoliset tekosyyn nojalla voimaan tuodut tullimaksut ovat epäsuhdassa Yhdysvaltojen kansainvälisten kauppavelvollisuuksien ja WTO:n sääntöjen kanssa.

Yhdysvallat ilmoitti torstaina nostavansa teräksen tuontitullit 25 prosenttiin ja alumiinin tuontitullit 10 prosenttiin. Maa on perustellut korotuksia kansallisella turvallisuudella.

Kun Yhdysvallat ilmoitti tullien korotuksista, Kanada iski takaisin korottamalla Yhdysvalloista tuotavan teräksen, alumiinin ja kulutustavaroiden tullimaksuja.

Kanada aikoo tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, joka myös riitauttaa WTO:ssa Yhdysvaltojen tullikorotukset. Myös EU katsoo, että Yhdysvaltojen päätös on selvästi kansainvälisiä sääntöjä vastaan. EU lisäksi korottaa tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja. EU on aiemmin kertonut, että listalla ovat muun muassa amerikkalaisviski, levikset ja Harley Davidsonin moottoripyörät.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan Euroopan unioni teki kaikkensa, jotta tullikorotuksilta olisi vältytty.

– Läpi keskusteluiden Yhdysvallat on yrittänyt käyttää kaupparajoitusten uhkaa vipuvartena, jotta se saisi myönnytyksiä EU:lta. Tämä ei ole se tapa, jolla me teemme bisnestä, eikä varsinkaan pitkäaikaisten kumppanien, ystävien ja liittolaisten kesken, Malmström on sanonut.