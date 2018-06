Kolme tahoa kiinnostunut Nurmeksen talotehtaasta

Konkurssipesä on etsinyt toiminnan jatkajaa nurmekselaiselle talotehdas Karelmentille. Yritys haki itsensä konkurssiin toukokuun puolivälissä.

- Kolme enemmän kiinnostunutta tahoa on, joiden edustajat ovat käyneet paikan päällä, pesänselvittäjä Tatu Hirvonen kertoo.

Nämä kaikki tahot ovat alalla toimivia yrityksiä.

Konkurssipesä on neuvotellut myös Nurmeksen kaupungin kanssa. Esillä on ollut ratkaisu, jossa kaupunki vuokraisi tilat toiminnan jatkajaa varten. Konkurssipesä on valmis myös myymään kiinteistön jatkavalle yritykselle.

Työt tehtaassa päättyivät viime viikolla.

- Teimme keskeneräisä toimituksia käytettävissä olleista materiaaleista, Hirvonen mainitsee.

Lisäksi pesä on tehnyt konkurssiin menneen yrityksen omaisuuden selvityksiä.

Tällä viikolla konkurssipesä järjestää huutokaupan. Hirvonen korostaa, ettei siinä myydä mitään sellaista omaisuutta, jolla on merkitystä talotehtaan toiminnan jatkon kannalta.

Myytävänä on muun muassa mökkiläisille käyttökelpoista tavaraa, kuten ovia ja ikkunoita.