Asuntojen hintataso on Joensuussa sama kuin kolme vuotta sitten - "Ei ole mitään hintakuplaa, josta on puhuttu"

- Itselleni on yllätys, että esimerkiksi Joensuussa on hintataso nyt sama kuin kolme vuotta sitten. Tämä kertoisi myös siitä, ettei ole mitään hintakuplaa, josta on puhuttu. Pääkaupunkiseutu elää tietysti muuttovoiton ansiosta omaa elämäänsä, tulkitsee Nordean Joensuun toimipaikan johtaja Jani Koivunen tuoretta asuntomarkkinakatsausta.

Pohjois-Karjalassa osakeasuntojen hintakehitys näyttää vuosilta 2010-2017 nollaa prosenttia, kun Uudellamaalla kasvua oli 12 prosenttia.

