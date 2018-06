Lumituhoalueilla tehdään paljon poiminta- ja pienaukkohakkuita

Suomen metsäkeskukseen tammi-toukokuussa tulleiden metsänkäyttöilmoitusten mukaan Pohjois-Karjalassa tehdään alkuvuonna ilmoitetuista hakkuista peräti 12,6 prosenttia poiminta- ja pienaukkohakkuina. Kyseiset hakkuutavat yhdistetään niin kutsuttuun jatkuvaan kasvatukseen.

Poiminta- ja pienaukkohakkuista on tullut tavallista enemmän ilmoituksia myös valtakunnallisesti; niiden määrä on noussut 3,7 prosenttiin kaikista alkuvuonna ilmoitetuista hakkuista. Metsäkeskukseen on tullut ilmoituksia jatkuvan kasvatuksen hakkuista kaikkiaan yli 10 000 hehtaarin alalta alkuvuonna 2018, kun viime vuonna kyseisten hakkuiden määrä jäi koko vuonna runsaaseen 11 000 hehtaariin, joka oli 1,6 prosenttia kotimaan kaikista hakkuista.

Kuluvan vuoden poiminta- ja pienaukkohakkuuilmoituksista kohdistuu kaksi kolmasosaa Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lumituhoalueiden metsiin. Kyseiset hakkuutavat sopivat lumituhoalueille, joilta poistetaan vaurioitunutta puustoa.

Metsäkeskuksesta arvioidaan, että metsien jatkuva kasvatus ja eri-ikäisrakenteiset hakkuut ovat todennäköisesti yleistymässä tulevina vuosina, sillä yhä useampi metsänomistaja haluaa säilyttää osan metsätilastaan peitteisenä. Jatkuvan kasvatuksen periaatetta on toteutettu eniten Pohjois-Suomessa.

Metsälaki muutti vuoden 2014 alussa, ja siitä lähtien metsänomistajat ovat voineet käsitellä metsiään aiempaa monipuolisemmin.

Puun tarjonta lisääntyi alkuvuonna Pohjois-Karjalassa yli kolmanneksella erityisesti Valtimolla ja Nurmeksessa tulleiden pahojen tykkylumituhojen seurauksena.