Euromaiden keskuspankkien johtajat kokoontuvat tänään Latviaan päättämään EKP:n talouspolitiikan jatkosta

Euroopan keskuspankin EKP:n hallintoneuvosto keskustelee tänään Latvian Riiassa muun muassa siitä, lopettaako keskuspankki arvopaperien osto-ohjelmansa.

Osto-ohjelmalla EKP on syöttänyt rahaa euroalueen talouteen, jotta inflaatio nousisi hieman vajaaseen kahteen prosenttiin.

Tällä hetkellä ostoja tehdään 30 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Arvailut EKP:n liikkeistä ovat saaneet tuulta alleen, kun EKP:n pääekonomisti Peter Praet kertoi viime viikolla, että osto-ohjelman kohtalo on pöydällä tämänpäiväisessä kokouksessa.

– Hallintoneuvoston pitää arvioida, onko tähänastinen kehitys ollut riittävää, jotta arvopaperien ostoa voisi hiljalleen vähentää, Praet sanoi.

Pelko Italian suistumisesta mahdolliseen talouskriisiin luultavasti saa aikaan sen, että EKP ei vielä aio lopettaa osto-ohjelmaa kokonaan, arvioi ekonomisti Frederik Ducrozet Pictet-pankista.

EKP:n hallintoneuvostoon kuuluvat 19 euromaiden keskuspankkien johtajaa ja kuusi EKP:n johtokunnan jäsentä.

EKP:n ei myöskään odoteta nostavan ohjauskorkoaan vielä. Keskuspankki on useita kertoja sanonut, että korot eivät nouse ennen kuin osto-ohjelma on lopetettu. Ohjauskorko on ollut tasan nollassa jo kaksi vuotta.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed sen sijaan ilmoitti eilen illalla nostavansa omaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 1,75–2 prosentin tasolle.