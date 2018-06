Seinäjoelle on avautumassa ensi vuonna Ideapark-kauppakeskus.

Rakennusliike Lehto Groupin tytäryhtiö Lehto Tilat on allekirjoittanut urakkasopimuksen Sukari Investin tytäryhtiön Seinäjoen Ideaparkin kanssa.

Suunniteltu kauppakeskus on kooltaan noin 66 000 neliömetriä, ja siihen on suunniteltu tilat noin sadalle liiketilalle. Kauppakeskus on määrä avata ensi vuonna.

Kyseessä on Suomen kolmas Ideapark. Kaksi muuta Ideaparkia sijaitsevat Oulussa ja Lempäälässä.