Trumpin uskotaan julkistavan Kiinan vastaiset tuontitullit perjantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uskotaan julkistavan perjantaina listan Kiinasta maahantuotavista tuotteista, joille asetettaisiin raskaat tuontitullit.

Sanomalehti Wall Street Journalin lähteiden mukaan lopullinen lista tullattavista tuotteista olisi jo hyväksytty torstai-iltana. Lehden tietojen mukaan tuontitullit vaikuttaisivat tuotteisiin yli 40 miljardin euron edestä.

Taloustieteilijät pelkäävät, että lista käynnistää kiihtyvän kauppasodan, josta kärsii koko globaali talousjärjestelmä.

Jotkin analyytikot ovat vielä epävarmoja siitä, toteuttaako Trump todella tuontitullinsa, vai onko listan tarkoitus toimia neuvotteluaseena Kiinan kanssa. Trumpin hallinto tarvitsee Kiinan apua Pohjois-Korean ydinaseista riisunnan kanssa.

Julkistaa mutta ei toteuta?

– Tämä on tinkimistilanne, jossa Trumpin tiimi on huomannut, että painetta kasvattamalla he saavat tiristettyä kiinalaisilta parempia tarjouksia, arvioi Yhdysvaltain ja Kiinan välisten suhteiden tutkija ja entinen CIA:n virkamies Dennis Wilder uutistoimisto AFP:lle.

– Minun arvaukseni on, että Trumpin hallitus julkistaa listan, mutta ei ota sitä käyttöön. He haluavat antaa kiinalaisille lisää aikaa.

Trump uhkaili langettavansa 25 prosentin tuontitullit kiinalaiselle tuontitavaralle yli 40 miljardin euron edestä jo maaliskuussa. Tuolloin Kiina uhkasi asettavansa vastaavasti tuontitullit yli 40 miljardin euron edestä amerikkalaistuotteille, minkä jälkeen Trump uhkasi kasvattaa tulleja yli 80 miljardilla eurolla.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi on kehottanut Yhdysvaltoja välttämään kauppatilannetta, jossa molemmat osapuolet kärsivät.

Tuontitullien mahdollisesta voimaanastumisesta ei ole vielä tietoa.